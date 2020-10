Covid India, il virus è fuori controllo: 60 mila casi in 24 ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’India è al secondo posto nel mondo per numero complessivo di contagi, dopo gli Usa, con 7,2 milioni, e al terzo per vittime dopo Usa e Brasile con 110 mila. Sono passati pochi giorni dal superamento dei 7 milioni di casi dall’inizio della pandemia di Coronavirus e in India si è registrato un nuovo terribile … L'articolo Covid India, il virus è fuori controllo: 60 mila casi in 24 ore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’è al secondo posto nel mondo per numero complessivo di contagi, dopo gli Usa, con 7,2 milioni, e al terzo per vittime dopo Usa e Brasile con 110. Sono passati pochi giorni dal superamento dei 7 milioni didall’inizio della pandemia di Coronae insi è registrato un nuovo terribile … L'articolo, il: 60in 24 ore proviene da www.meteoweek.com.

I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato la soglia dei 38 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono ad ora 38.130.829 i contagi e 1.086.156 i decessi confermati dall'inizio della pandemia.

