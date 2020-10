Covid, in Lombardia 1.844 casi in 24 ore. Allarme a Milano: oltre 500 nuovi positivi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quasi duemila nuovi contagi: 1.844 positivi in 24 ore. Allarme Covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, il record di nuovi casi registrati, con 29.048 tamponi effettuati. Situazione critica... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quasi duemilacontagi: 1.844in 24 ore.in. Nelle ultime 24 ore, il record diregistrati, con 29.048 tamponi effettuati. Situazione critica...

TgLa7 : #Covid: #Lombardia, possibili nuove misure restrittive - TgLa7 : #Covid: 1844 contagi in #Lombardia, oltre 1000 a #Milano - MediasetTgcom24 : Effetto Covid, Cisl: in 6 mesi persi 110mila posti di lavoro in Lombardia #covid - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: #covid, in #lombardia 1.844 casi in 24 ore. Allarme a #milano: oltre 500 nuovi positivi - Cremonaoggi : Covid, 1.844 nuovi casi in Regione, 30 in prov. di Cremona. Possibili nuove misure restrittive in Lombardia -