Covid in Italia, il virologo Crisanti: 'Lockdown a Natale è nell'ordine delle cose' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Interviste che trovate nei dettagli nel nostro giornale partner Quotidiano.net. Il virologo Crisannti afferma: ''Forse un Lockdown sotto Natale potrebbe resettare il sistema, abbassare la ... Leggi su castedduonline (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Interviste che trovate nei dettagli nel nostro giornale partner Quotidiano.net. IlCrisannti afferma: ''Forse unsottopotrebbe resettare il sistema, abbassare la ...

CarloCalenda : L’Italia ha un problema con il funzionamento dello Stato. La questione non è stanziare le risorse ma saperle spende… - ZZiliani : Vabbè, è stata una vera strage però ce le ricorderemo queste Italia-Moldavia e Polonia-Italia che sono già scolpite… - F_DUva : L'#Italia è stata un esempio per altri Paesi. Abbiamo avuto apprezzamenti anche dalla @WHO. Tutti hanno detto che a… - partenope75 : RT @Julio23021888: 'Faremo ogni tentativo per riavere gli scudetti di Calciopoli' #Agnelli 'Di covid non si muore; riapriamo gli stadi al… - theStewieee : Il Covid è solo uno dei problemi dell’Italia. Sappiamo tutti che chiudersi in casa e non vedere nessuno risolverebb… -