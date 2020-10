Covid in Campania, Arzano in lockdown: chiusi negozi e scuole, in vendita soltanto beni di prima necessità (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con ordinanza adottata in data odierna la Commissione Straordinaria del Comune di Arzano, preso atto della comunicazione dell?ASL competente relativa all?elevato numero di casi di contagi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con ordinanza adottata in data odierna la Commissione Straordinaria del Comune di, preso atto della comunicazione dell?ASL competente relativa all?elevato numero di casi di contagi...

ciropellegrino : #Campania +818 contagi oggi. 11.396 tamponi oggi #Covid_19, nuovo record - Adnkronos : #Covid, record di contagi in #Campania: 818 nuovi casi e 2 morti - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - cilentano_it : ho firmato questa sera l’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e ges… - carmelocarat : RT @metropolis_web: #Campania, il lockdown si avvicina: 818 casi-#Covid in un giorno, mai così tanti -