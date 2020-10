Covid, Ilaria Capua ospite su La7 lancia la bomba: «Scopriremo altre fonti di contagio» (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora non abbiamo finito di fare i conti con il Covid. Ilaria Capua non ha dubbi su questo. Sul fatto che, per quanto già martoriati dall’epidemia che ha attaccato gli italiani – e il mondo – al cuore della salute, e fino nei gangli connettivali la nostra società e la nostra economia, siamo solo all’inizio. E infatti, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì su La7, cerca di bilanciare il suo intervento tra cauto ottimismo e lucida consapevolezza. Tanto che nel corso del suo collegamento nella puntata di ieri del programma, la virologa afferma: «Scopriremo altre fonti di contagio, questo è il primo inverno in occidente per il coronavirus». E si sa, l’epidemia accelererà la sua corsa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora non abbiamo finito di fare i conti con ilnon ha dubbi su questo. Sul fatto che, per quanto già martoriati dall’epidemia che ha attaccato gli italiani – e il mondo – al cuore della salute, e fino nei gangli connettivali la nostra società e la nostra economia, siamo solo all’inizio. E infatti,di Giovanni Floris a Di Martedì su La7, cerca di bire il suo intervento tra cauto ottimismo e lucida consapevolezza. Tanto che nel corso del suo collegamento nella puntata di ieri del programma, la virologa afferma: «Scopriremo altredi, questo è il primo inverno in occidente per il coronavirus». E si sa, l’epidemia accelererà la sua corsa ...

Radio1Rai : ???@ilariacapua a @1giornodapecora: 'In questo periodo sto prendendo molti insulti. Io sono orgogliosamente veterina… - Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - SecolodItalia1 : Covid, Ilaria Capua ospite su La7 lancia la bomba: «Scopriremo altre fonti di contagio» (video)… - ilaria_santi : @amsa_spa @BeppeSala @MarcoGranelliMI @ComuneMI Grazie per il feedback, non chiedo la normale pulizia, ma la sanifi… - ilaria_nofasci : RT @Cartabellotta: Le scialuppe di salvataggio della #Covid_19 sono #tamponi e sistema di tracciamento e isolamento. Non le terapie intensi… -