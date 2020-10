Covid: i nuovi contagi sfondano quota 7mila (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid: oggi 7.332 nuovi contagi con 152.196 tamponi. Preoccupa Milano: oltre mille positivi. Ricciardi: “Prima di novembre rischio 16 mila casi al giorno” I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.332, rilevati sulla base di 152.196 tamponi, 43 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.289. Sempre nelle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020): oggi 7.332con 152.196 tamponi. Preoccupa Milano: oltre mille positivi. Ricciardi: “Prima di novembre rischio 16 mila casi al giorno” Icasi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.332, rilevati sulla base di 152.196 tamponi, 43 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.289. Sempre nelle… L'articolo Corriere Nazionale.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 4.619 ma è basso anche il numero dei tamponi effe… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Record di nuovi casi dall’inizio della pandemia: sono 7.332 in un solo giorno. Altri 394 ricoverat… - vincemes70 : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, record di nuovi casi dall’inizio della pandemia: sono 7.332 in un solo giorno. Altri 394 ricoverati - RicCavalier : Il numero di nuovi casi positivi al #coronavirus in Italia è molto alto, da record: 7.332 nuovi contagi. Ma sono st… -