Covid Hospital e Covid Hotel: due mosse per alleggerire la pressione sugli ospedali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Allentare la pressione che rischia di travolgere il sistema sanitario puntando anche sui Covid Hospital e sui Covid Hotel. È una delle strategie messe in campo per rispondere all'aumento del numero dei contagi e dei ricoverati. La questione oggi è stata al centro della riunione del Comitato tecnico scientifico che ha concentrato l'attenzione sulle risoluzioni per ottimizzare le reti di assistenza dei pazienti contagiati dal coronavirus. "Realizzare Covid-Hospital in ogni territorio è uno dei pezzi della strategia sanitaria che stiamo mettendo in campo", spiegava il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il 24 aprile scorso. In tutte le regioni sono stati costruiti ...

Allentare la pressione che rischia di travolgere il sistema sanitario puntando anche sui Covid hospital e sui Covid hotel. È una delle strategie messe in campo per rispondere all’aumento del numero ...

Regione, non passa mozione dell’opposizione su gestione Covid

Il centrodestra fa quadrato: non passa la mozione presentata in Consiglio regionale dall’opposizione e che riguardava la gestione dell’emergenza coronavirus. A fine dibattito, e dopo aver dato alcuni ...

Allentare la pressione che rischia di travolgere il sistema sanitario puntando anche sui Covid hospital e sui Covid hotel. È una delle strategie messe in campo per rispondere all’aumento del numero ...Il centrodestra fa quadrato: non passa la mozione presentata in Consiglio regionale dall’opposizione e che riguardava la gestione dell’emergenza coronavirus. A fine dibattito, e dopo aver dato alcuni ...