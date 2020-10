Covid, firmata l’ordinanza di chiusura: è zona rossa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso, questa sera, un’ordinanza con la quale ha dichiarato «zona rossa», dalle ore 20.00 di oggi fino alle ore 20.00 del 20 ottobre, il campo migranti di Rosarno, dopo che in quest’area sono stati individuati 18 soggetti positivi al coronavirus. L’ordinanza di «chiusura» del campo migranti, campo container che si trova nella III^ zona industriale di Contrada Testa dell’Acqua di Rosarno, è motivata dal fatto che «la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti». (Continua...) L’ordinanza ricorda che «il 7 ottobre il sindaco di Rosarno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso, questa sera, un’ordinanza con la quale ha dichiarato «», dalle ore 20.00 di oggi fino alle ore 20.00 del 20 ottobre, il campo migranti di Rosarno, dopo che in quest’area sono stati individuati 18 soggetti positivi al coronavirus. L’ordinanza di «» del campo migranti, campo container che si trova nella III^industriale di Contrada Testa dell’Acqua di Rosarno, è motivata dal fatto che «la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo a altri casi confermati, non diversamente contenibili se non adeguatamente circoscritti». (Continua...) L’ordinanza ricorda che «il 7 ottobre il sindaco di Rosarno ...

“La situazione a livello nazionale – conclude – vede un innalzamento dei contagi. Ciò ha portato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha firmare il nuovo DPCM di ottobre che prevede nuove ...

