Covid, Facebook e il divieto degli annunci no-vax: evitiamo la disinformazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il social ha dichiarato che vieterà gli annunci esplicitamente no-vax, una presa di posizione per evitare la disinformazione. Si tratterà di annunci espliciti, il social ha deciso di prendere posizione e lanciare una sorta di campagna contro la disinformazione sulla pandemia da coronavirus. Un divieto che riguarderà gli annunci più 'gravi', quelli esplicitamente contro la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

