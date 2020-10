Covid diretta. Francia, Macron annuncerà il coprifuoco a Parigi. In Gran Bretagna quasi 20.000 casi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà stasera in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi: lo riferisce... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente francese Emmanuelannuncerà stasera intv unin tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi: lo riferisce...

18 alunni positivi in 5 classi. Interrotta la didattica in presenza all'Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli

Oggi, 14 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna 18 casi positivi a SARS-CoV-2, studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Caduti ...

Covid, media: 'Macron annuncerà il coprifuoco a Parigi'

PARIGI (14 ottobre 2020) - Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà stasera in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi: l ...

