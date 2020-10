Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) torna in Francia lo stato d'emergenza sanitaria, instaurato di nuovo da un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Parigi lo aveva adottato in piena pandemia, la scorsa primavera, e alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020)inlod'sanitaria, instaurato di nuovo da un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Parigi lo aveva adottato in piena pandemia, la scorsa primavera, e alla ...

MediasetTgcom24 : Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia - Loryy128 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia - valelorelai2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia - salvatoremero12 : RT @MediasetTgcom24: Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia - MediasetTgcom24 : Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza #francia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid venerdì Covid, da venerdì in Francia torna lo stato d'emergenza TGCOM Francia, da venerdì torna lo stato di emergenza

Un decreto che è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri francese stabilisce il ritorno dello stato di emergenza sanitaria dalla mezzanotte di venerdì, a causa della diffusione del ...

Fissati i funerali di Vito Armato. Giovedì pomeriggio aperta la camera ardente a San Pietro

Si terranno venerdì 16 ottobre alle ore 12 presso la chiesa Madre di Marsala i funerali del dirigente della Lega Vito Armato deceduto nei giorni scorsi a Milano a seguito di una grave malattia. Già da ...

Un decreto che è stato adottato questa mattina dal Consiglio dei ministri francese stabilisce il ritorno dello stato di emergenza sanitaria dalla mezzanotte di venerdì, a causa della diffusione del ...Si terranno venerdì 16 ottobre alle ore 12 presso la chiesa Madre di Marsala i funerali del dirigente della Lega Vito Armato deceduto nei giorni scorsi a Milano a seguito di una grave malattia. Già da ...