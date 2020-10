Covid: Cosa prevede il nuovo Dpcm di ottobre? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cosa prevede il nuovo Dpcm di ottobre? Tutti si chiedono quali sono le nuove regole e Cosa è vietato e Cosa no; dalla movida, ai bar e ristoranti, dallo sport fino alle cerimonie e feste private, vediamo nel dettaglio di Cosa si tratta. Limitazioni sport Il nuovo Dpcm prevede nuove restrizioni per lo sport, sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutti gli sport praticati a livello amatoriale (non riconosciuti dal CONI) in cui si ha un contatto ravvicinato. Ma continueranno i campionati e i tornei dilettantistici, ovvero quelli riconosciuti a livello nazionale. Si potrà assistere agli eventi sportivi con una percentuale del 15% rispetto alla capienza totale, per un massimo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ildi? Tutti si chiedono quali sono le nuove regole eè vietato eno; dalla movida, ai bar e ristoranti, dallo sport fino alle cerimonie e feste private, vediamo nel dettaglio disi tratta. Limitazioni sport Ilnuove restrizioni per lo sport, sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutti gli sport praticati a livello amatoriale (non riconosciuti dal CONI) in cui si ha un contatto ravvicinato. Ma continueranno i campionati e i tornei dilettantistici, ovvero quelli riconosciuti a livello nazionale. Si potrà assistere agli eventi sportivi con una percentuale del 15% rispetto alla capienza totale, per un massimo ...

