Covid: Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - MADRID, 14 OTT - La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. La chiusura di bar e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - MADRID, 14 OTT - Laha deciso dire tutti i bar edella regione per 15nel tentativo di fermare la nuova ondata di coronavirus. La chiusura di bar e ...

TgLa7 : #Covid: #Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni - FedericaCalvia : RT @TgLa7: #Covid: #Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni - aperru1 : RT @TgLa7: #Covid: #Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni - Fontanella64 : RT @Gazzettino: Covid, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni. Irlanda del Nord, stop alle scuole - rickybassi : RT @TgLa7: #Covid: #Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni -