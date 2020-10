Covid, Bersani su La7: “Ai negazionisti bisogna solo dire che sono deficienti. Opposizioni? Faziose, per loro Speranza è uno della Stasi” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Le Opposizioni sono arrivate a dire che Speranza è un agente della Stasi. sono Faziose e demagogiche, criticano come farebbe un bambino”. sono le parole di Pier Luigi Bersani, ospite di Tagadà, su La7, in merito alla posizione del centrodestra, secondo il quale il governo Conte starebbe limitando le libertà e i diritti degli italiani nella gestione dell’emergenza coronavirus. “Cosa penso dei negazionisti? bisogna solo dire loro che sono dei deficienti – ha continuato Bersani – la politica che insegue i ‘no mask’ può fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Learrivate acheè un agenteStasi.e demagogiche, criticano come farebbe un bambino”.le parole di Pier Luigi, ospite di Tagadà, su La7, in merito alla posizione del centrodestra, secondo il quale il governo Conte starebbe limitando le libertà e i diritti degli italiani nella gestione dell’emergenza coronavirus. “Cosa penso deichedei– ha continuato– la politica che insegue i ‘no mask’ può fare ...

