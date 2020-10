Covid, annullata Portici di carta a Torino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torino, 14 OTT - La XIV edizione di Portici di carta, prevista per il prossimo fine settimana a Torino, 17-18 ottobre, è annullata. La decisione è stata presa in maniera condivisa dopo il nuovo Dpcm ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 OTT - La XIV edizione didi, prevista per il prossimo fine settimana a, 17-18 ottobre, è. La decisione è stata presa in maniera condivisa dopo il nuovo Dpcm ...

DiMarzio : #Udinese, un positivo nel gruppo squadra: annullata l’amichevole con il #Pordenone - iconanews : Covid, annullata Portici di carta a Torino - ChiaraPottini : RT @Ansa_Piemonte: Covid, annullata Portici di carta a Torino. Era in programma nel weekend 17-18 ottobre #ANSA - Ansa_Piemonte : Covid, annullata Portici di carta a Torino. Era in programma nel weekend 17-18 ottobre #ANSA - Mirko799 : RT @grandericchiuti: Giudiziariamente sandulli ha già anticipato che bilancerà . Che non farà dettare la classifica dal covid. Sportivamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid annullata Covid, annullata Portici di carta a Torino - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Nuova Zelanda annulla amichevole contro l'Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Federcalcio neozelandese ha deciso di annullare l'amichevole contro l'Inghilterra, che era programmata per il 12 ...

Cuneo: annullata anche la 21^ Adunata Nazionale degli Uomini di Mondo

Purtroppo il Covid-19, sempre più attivo, non lascia scampo all'Adunata che prevede proprio l'ammassamento delle centinaia di partecipanti alla sfilata nelle vie cittadine ...

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La Federcalcio neozelandese ha deciso di annullare l'amichevole contro l'Inghilterra, che era programmata per il 12 ...Purtroppo il Covid-19, sempre più attivo, non lascia scampo all'Adunata che prevede proprio l'ammassamento delle centinaia di partecipanti alla sfilata nelle vie cittadine ...