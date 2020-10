Covid, allerta in Lombardia: 1.844 nuovi casi, mille solo a Milano e 17 decessi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla Protezione civile restituisce un quadro allarmante:a fronte di 152.196 tamponi effettuati, l’incremento dei nuovi positivi tocca il picco di 7.332. Di questi, quasi duemila nuovi contagi riguardano la Lombardia: 1.844 positivi in 24 ore. Situazione critica a Milano: 504 i nuovi positivi in città. In tutta la Regione lombarda i morti sono stati 17. In Lombardia i tamponi effettuati sono stati 29.048. Il totale delle vittime da Covid-19 in Lombardia supera i 17mila (17.011). I dimessi e guariti aumentano di 865 unità (84.415 il totale). Dei 1.844 nuovi positivi di oggi 189 sono debolmente positivi e 13 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Per quanto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il bollettino di oggi 14 ottobre diffuso dalla Protezione civile restituisce un quadro allarmante:a fronte di 152.196 tamponi effettuati, l’incremento deipositivi tocca il picco di 7.332. Di questi, quasi duemilacontagi riguardano la: 1.844 positivi in 24 ore. Situazione critica a: 504 ipositivi in città. In tutta la Regione lombarda i morti sono stati 17. Ini tamponi effettuati sono stati 29.048. Il totale delle vittime da-19 insupera i 17mila (17.011). I dimessi e guariti aumentano di 865 unità (84.415 il totale). Dei 1.844positivi di oggi 189 sono debolmente positivi e 13 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Per quanto ...

annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - isadoralarosa : NON BASTA IL #covid #lockdown2 #crisanti Protezione Civile Campania: scatta l’allerta meteo Arancione dalle 18 - dadiduekappa : Tra covid e allerta meteo quest'anno sarà una simpaticissima barzelletta. - Villaedintorni1 : VILLA. Allerta Covid per i parenti di una donna positiva in isolamento a Reggio - infoitesteri : Covid-19, il sistema-Johnson: tre livelli di allerta e restrizioni, Liverpool in lockdown parziale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allerta Allerta contagi a Milano, il Policlinico: “Siamo a un terzo della capienza di pazienti Covid” Fanpage.it Coronavirus: sindaci del Barese chiudono alcune scuole per casi positivi

Allerta massima anche ad Alberobello, dove il sindaco Michele Longo ha deciso di chiudere non solo gli uffici comunali ma anche le scuole, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII è stato accertato un ...

Covid, allarme di Sanguinetti: «Dati preoccupanti, persi gli effetti del lockdown che era un'arma a colpo unico»

Professore Maurizio Sanguinetti, Direttore del dipartimento scienze di laboratorio e infettivologiche del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, i numeri dei contagi continuano a salire ...

Allerta massima anche ad Alberobello, dove il sindaco Michele Longo ha deciso di chiudere non solo gli uffici comunali ma anche le scuole, dopo che nella Rsa Giovanni XXIII è stato accertato un ...Professore Maurizio Sanguinetti, Direttore del dipartimento scienze di laboratorio e infettivologiche del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, i numeri dei contagi continuano a salire ...