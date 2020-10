Covid, allarme nuovi positivi nel Lazio: +60,3% negli ultimi 7 giorni. La mappa del contagio a Roma: boom a Torre Angela ed Esquilino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid Lazio. Un record ogni 24 ore, nuovi focolai che spuntano. Drive-in quotidianamente assediati di auto in coda per i tamponi. Impennata di contagi negli ultimi sette giorni nella regione della... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020). Un record ogni 24 ore,focolai che spuntano. Drive-in quotidianamente assediati di auto in coda per i tamponi. Impennata di contagisettenella regione della...

Agenzia_Ansa : Quasi 6mila casi in 24 ore. Schizzano le terapie intensive. L'allarme dei medici: se i casi aumentano la tenuta deg… - Adnkronos : Rischio #lockdown prima di #Natale, l'allarme dei virologi - La7tv : #omnibus L'allarme del prof. Andrea Crisanti sull'aumento dei #contagi: 'Continuiamo ad inseguire il #virus, il tra… - Haavara3 : RT @Nellina38303549: Covid, Gismondo: 'Aumento casi per più tamponi, NO ALLARME' - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni» Il Messaggero Covid: rsa e centri diurni, cresce la preoccupazione

E’ l’allarme lanciato dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati del ministero dell’Interno in riferimento alla seconda ondata di Covid che sta investendo l’Italia da nord con 7 contagi su ...

La giusta distanza tra regole e libertà

Grida d’allarme per una “torsione” della democrazia o ... limitando al massimo il dilagare del Covid-19. Solo in questo modo, al termine della notte, si potrà ricominciare a fruire pienamente di ...

E’ l’allarme lanciato dall’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati del ministero dell’Interno in riferimento alla seconda ondata di Covid che sta investendo l’Italia da nord con 7 contagi su ...Grida d’allarme per una “torsione” della democrazia o ... limitando al massimo il dilagare del Covid-19. Solo in questo modo, al termine della notte, si potrà ricominciare a fruire pienamente di ...