Covid-19, Trump: “Vaccino efficace entro fine anno!” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19, Trump ha parlato della situazione legata alla lotta alla malattia di Wuhan e soprattutto del vaccino che continua ad essere un tema caldissimo. Il Covid-19 ha piegato il mondo e continua a fare danni continuamente e costantemente. Soltanto in Italia, nelle ultime 24 ore, ben 43 persone sono morte. Altre probabilmente stanno morendo mentre … L'articolo Covid-19, Trump: “Vaccino efficace entro fine anno!” proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)-19,ha parlato della situazione legata alla lotta alla malattia di Wuhan e soprattutto del vaccino che continua ad essere un tema caldissimo. Il-19 ha piegato il mondo e continua a fare danni continuamente e costantemente. Soltanto in Italia, nelle ultime 24 ore, ben 43 persone sono morte. Altre probabilmente stanno morendo mentre … L'articolo-19,: “Vaccinoanno!” proviene da .

Agenzia_Ansa : Donald Trump negativo al test del Covid. Lo ha detto il medico della Casa Bianca #ANSA - Agenzia_Ansa : Il ritorno di #Trump: 'Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti' #Covid #ANSA - LaStampa : Trump: “Il Covid è come l’influenza: ogni anno 100 mila morti, mica chiudiamo il Paese per questo” - Blackholesound : RT @IdeeXscrittori: COVID. Le testimonianze di chi ce l'ha fatta. TRUMP: «Mi sono detto. 'Checcazzo, sei miliardario. Chiedi le cure tropp… - carpiko : RT @CesareSacchetti: Il consigliere di Trump sul Covid spinge per l'immunità di gregge. Trump vuole mettere fine alle chiusure. È quello ch… -