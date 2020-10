COVID-19, tamponi nel Lazio: è caos sulle strutture, la situazione a Roma (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il contagio da COVID-19 sta salendo in tutto il Paese, persiste la questione tamponi. Al cospetto di un boom della domanda, non sembrerebbe esserci un’offerta adeguata nelle singole Regioni. Il caso del Lazio. La situazione contagi sta destabilizzando il Paese, l’avvento della seconda ondata di Coronavirus ha messo in guardia le regioni italiane. C’è esigenza … L'articolo COVID-19, tamponi nel Lazio: è caos sulle strutture, la situazione a Roma è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il contagio da-19 sta salendo in tutto il Paese, persiste la questione. Al cospetto di un boom della domanda, non sembrerebbe esserci un’offerta adeguata nelle singole Regioni. Il caso del. Lacontagi sta destabilizzando il Paese, l’avvento della seconda ondata di Coronavirus ha messo in guardia le regioni italiane. C’è esigenza … L'articolo-19,nel: è, laè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CarloCalenda : Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di… - sscnapoli : Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. - Agenzia_Ansa : #Covid: quasi 6mila casi in un giorno, 41 le vittime. Oltre 112mila tamponi, 27mila più di ieri. Schizzano le terap… - MiaomiaoCh : RT @CarloCalenda: Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di preve… - fattukk : RT @Terra_Pianeta: A quanto pare, anche con il #Covid_19 vi aiuteranno i cani: è stato scoperto che sono in grado di fiutare chi ha gli ant… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID tamponi Covid, allarme dei medici: «Non ci sono tamponi disponibili per tutti» Il Messaggero In corsia dopo la festa, è giallo Direttore sanitario positivo

Il caso riguarda l’incontro che si sarebbe tenuto negli uffici del dirigente ma lui smentisce categoricamente: «Solo pausa pranzo con uso regolare delle mascherine» ...

Tre studenti positivi: l’Apple Academy interrompe i corsi universitari

Dopo il dipartimento di Scienze Sociali tocca al polo di Ingegneria di San Giovanni a Teduccio dell’ateneo Federico II chiudere, sia pur parzialmente, per coronavirus. Sono stati rilevati tre casi di ...

