Covid-19, sono 6 i centri privati accreditati nel Sannio per effettuare i tamponi

Tempo di lettura: < 1 minutoNel Sannio sono sei (per ora) i laboratori privati accreditati dalla Regione Campania per effettuare i tamponi molecolari. L'elenco (119 le strutture accreditate in tutta la Campania) è suscettibile di integrazioni considerato che l'Unità di Crisi, nell'ufficializzare ieri la lista, ha specificato che altri centri stanno completando la registrazione sulla piattaforma regionale. Nella provincia sannita, il via libera è arrivato per tre centri di Telese Terme (Gepos, Casa di Cura San Francesco, Laboratori Biocenter), due di Benevento (Centro Diagnostico Morgagni, Laboratorio Ferrara) e uno di Montesarchio (Centro Gamma). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Alessia Marcuzzi a Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» Corriere della Sera Sinp: nei bambini con Covid anche manifestazioni neuropsichiatriche

Lo spiegano i pediatri della Società italiana di neurologia pediatrica nell'articolo "Le manifestazioni neurologiche da SARS-CoV-2 nel bambino", pubblicato sull'ultimo numero della rivista Sip ROMA - ...

Non solo calcetto, anche s'istrumpa e tango in lista divieti

ROMA, 14 OTT - Calcetto, danza, s'istrumpa: sono alcune delle attività sportive che in questo periodo di covid saranno vietate per gli amatori. E' quanto prevede, fra l'altro, il decreto del ministro ...

