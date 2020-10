Covid-19, può causare la perdita dell’udito: primo caso in GB (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19, può causare la perdita dell’udito: primo caso in Gran Bretagna. Il risultato è frutto di un recente studio realizzato dall’University College di Londra Gli esperti hanno scoperto che il Covid-19 può causare la perdita dell’udito improvvisa e permanente. In più hanno aggiunto l’importanza di arrivare ad una diagnosi precoce e un trattamento urgente per … L'articolo Covid-19, può causare la perdita dell’udito: primo caso in GB proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)-19, puòladell’udito:in Gran Bretagna. Il risultato è frutto di un recente studio realizzato dall’University College di Londra Gli esperti hanno scoperto che il-19 puòladell’udito improvvisa e permanente. In più hanno aggiunto l’importanza di arrivare ad una diagnosi precoce e un trattamento urgente per … L'articolo-19, puòladell’udito:in GB proviene da .

