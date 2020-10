Covid-19, bollettino Asl: nel Sannio 47 nuovi positivi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale di molto il numero dei nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio: per l’esattezza sono 47 in più i nuovi contagi nella giornata di oggi. Il numero totale dei contagi sale così a 268. Si registrano inoltre un nuovo ricovero al San Pio e venti guariti. Questa la distribuzione dei nuovi casi di Covid-19: Airola 2, Apollosa 3, Benevento 8, Calvi 1, Campoli 1, Dugenta 1, Faicchio 1, Forchia 1, Guardia S. 4, Limatola 1, Moiano 6, Montesarchio 3, Paduli 2, Pietrelcina 1, Sant’Agata 2 (un ricovero al San Pio), Sant’Angelo a Cupolo 4, San Giorgio del Sannio 1, Telese 4, Torrecuso 1 (ricoverato al San Pio). Di seguito la tabella dell’Asl: L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale di molto il numero deial-19 nel: per l’esattezza sono 47 in più icontagi nella giornata di oggi. Il numero totale dei contagi sale così a 268. Si registrano inoltre un nuovo ricovero al San Pio e venti guariti. Questa la distribuzione deicasi di-19: Airola 2, Apollosa 3, Benevento 8, Calvi 1, Campoli 1, Dugenta 1, Faicchio 1, Forchia 1, Guardia S. 4, Limatola 1, Moiano 6, Montesarchio 3, Paduli 2, Pietrelcina 1, Sant’Agata 2 (un ricovero al San Pio), Sant’Angelo a Cupolo 4, San Giorgio del1, Telese 4, Torrecuso 1 (ricoverato al San Pio). Di seguito la tabella dell’Asl: L'articolo proviene da ...

