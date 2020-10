Covid | 1 900 ispezioni dei Nas in ristoranti e bar | 351 violazioni

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In una sola settimana i Nas hanno effettuato 1.898in, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti: 351 sono state leindividuate.

Panda_Seduto : Ed intanto legione di DELINQUENTI si spargono su tutto il territorio nazionale senza un controllo o altro. Persegu… - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Controlli a tappeto dei Nas su 1.900 locali 351 violazioni - peterkama : l'ordine è pestare e lo stanno facendo.. - GiaPettinelli : Controlli a tappeto dei Nas su 1.900 locali 351 violazioni - serenel14278447 : Covid, controlli a tappeto dei Nas su 1.900 locali 351 violazioni - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 900

Galatina

In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti Covid e 351 sono state le violazioni ...Contributi da 3 a 7mila euro. l comparto agrituristico in Italia, nel periodo primaverile del 2020, ha subito una perdita di fatturato di circa 800, 900 mi ...