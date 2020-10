Coronavirus | virologo | “Se il nuovo DPCM sarà efficace lo scopriremo tra un mese L’immunità di gregge? Impossibile”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “A marzo pensavamo di vedere i risultati del lockdown in dieci giorni, ma arrivarono undopo. L’impennata attuale è legata a tanti fattori, tra cui una coda delle vacanze finite a settembre. Allo stesso modo se ilsaràlotra un“: lo ha affermato Carlo Perno,al Bambin Gesù di Roma, in un’intervista a La Stampa.Secondo l’esperto le misure comprese neldovrebbero portare a un calo della curva “ma non in tempi brevi“. Inoltre, il dato dei 100mila tamponi al giorno in Italia potrebbe non bastare: “Si tratta di un grande miglioramento rispetto al passato, perché così siamo in grado di cercare i contagiati, ma ...