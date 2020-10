Coronavirus | virologo Pregliasco | ' rischio lockdown prima di Natale | più test' '

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Ildi un secondodi"c'è, ma se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus. E' necessario scovare; positivi possibile, soprattutto gli asintomatici;; li controlliamo e meno contagiano" e fare tesoro del "galateo che abbiamo usato nel primoper scongiurare il secondo". Lo ha detto Fabrizioe direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, intervenendo questa mattina su Rai Radio2 a 'Non è un paese per giovani'. "Le terapie intensive sopra 50-60% dei posti letto è un dato che può essere considerato 'il punto di non ritorno' - ha aggiunto - perché la ...