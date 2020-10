Coronavirus ultime notizie: patrimoniale conto corrente in vista? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo spettro di una patrimoniale applicata al nostro corrente, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di una patrimoniale si fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente. Coronavirus ultime notizie: patrimoniale ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lo spettro di unaapplicata al nostro, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di unasi fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente....

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino di oggi: 5.901 nuovi contagi, 112.544 tamponi. Aumentano i decessi e le terapie intensi… - infoitinterno : Coronavirus, ai Riuniti 15 pazienti ricoverati in reparto: terapia intensiva resta vuota, 8 positivi su 371 persone… - marcelgiorda : RT @fanpage: Il ministro Speranza: “A differenza di marzo ora il contagio è in tutto il Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie. In Italia 5.901 positivi su 112.544 tamponi e 41 decessi. Terapie intensive +62 Il Sole 24 ORE Covid-19: nel Piacentino 14 casi in più, dieci sono sintomatici

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,9 anni. Due invece i casi positivi di rientro da altre regioni. A Forlì sono 27 i nuovi casi, di cui11 individuati perché contatti stretti con positivi e 8 ...

Coronavirus, i ricoveri superano quota 5 mila

ROMA (ITALPRESS) - Sono 5.901 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 1.282 in più di quelli fatti ...

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,9 anni. Due invece i casi positivi di rientro da altre regioni. A Forlì sono 27 i nuovi casi, di cui11 individuati perché contatti stretti con positivi e 8 ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 5.901 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 1.282 in più di quelli fatti ...