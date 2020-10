Coronavirus, teoria negazionista della sorella di Ronaldo: “Grande frode” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Duro attacco di Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, attraverso Instagram, all’indomani della notizia della positività al Coronavirus del fuoriclasse portoghese. “Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e … L'articolo Coronavirus, teoria negazionista della sorella di Ronaldo: “Grande frode” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Duro attacco di Katia Aveiro,di Cristiano, attraverso Instagram, all’indomaninotiziapositività aldel fuoriclasse portoghese. “Se Cristianodeve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e … L'articolodi: “Grande frode” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

