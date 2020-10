Coronavirus, superati i 200 casi positivi: scatta il lockdown ad Arzano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su tutto il territorio del comune nel Napoletano sarà in vigore il lockdown con chiusura di tutte le attività. Aperti solo negozi per beni di prima necessità L’ordinanza già pubblicata entrerà in vigore dalla mezzanotte: i commissari straordinari che gestiscono l’amministrazione comunale di Arzano, paese alle porte di Napoli hanno varato l’ordinanza numero 36 che … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su tutto il territorio del comune nel Napoletano sarà in vigore ilcon chiusura di tutte le attività. Aperti solo negozi per beni di prima necessità L’ordinanza già pubblicata entrerà in vigore dalla mezzanotte: i commissari straordinari che gestiscono l’amministrazione comunale di, paese alle porte di Napoli hanno varato l’ordinanza numero 36 che … L'articolo NewNotizie.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati i 38 milioni di casi nel mondo #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, in Germania superati i 5mila nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid: superati i 38 milioni di #casi nel mondo. Le #vittime sono 1.086.399 #coronavirus #ANSA - martidimauro : RT @CollectiuEmma: Coronavirus, la Catalogna chiude ristoranti e bar. L'Irlanda del Nord anche le scuole. In Germania superati i 5mila cont… - infoitinterno : Coronavirus, in Sicilia superati i 10 mila contagi: 366 i nuovi casi, aumentano i ricoveri -