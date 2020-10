Coronavirus | Speranza | “Da 10 settimane c’è una tendenza della curva alla risalita | ma non è solo italiana”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “E’ evidente a tutti che siamo in un cambio di fase sul piano epidemiologico. Dopo i mesi estivi e dopo la fase che, dal 4 di maggio in poi, ci ha portato ad un lento e graduale allentamento delle misure che avevano contraddistinto i mesi più difficili da ormai 10c’è unaed è unaeuropea nonitaliana. L’Italia ha numeri che, seppur in crescita significativa, sono distanti da altri importantissimi Paesi europei“: lo ha affermato il MinistroSalute Robertonella sua relazione in audizioneCommissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ...