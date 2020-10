Coronavirus, sono 543 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “sono 543 i casi positivi nel Lazio con un record di tamponi eseguiti: 15.500. Cinque i decessi e 112 i guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, confermando che “i prossimi giorni saranno particolarmente difficili, dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti”. D’Amato sottolinea che “il Lazio e’ la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti piu’ tamponi. Aumenteremo ancora questa capacita’ con l’obiettivo di raggiungere oltre 20mila al giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E’ in corso una rimoduLazione della rete ospedaliera per 450 posti Covid e ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “543 ipositivi nelcon un record di tamponi eseguiti: 15.500. Cinque i decessi e 112 i guariti”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, confermando che “i prossimi giorni saranno particolarmente difficili, dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti”. D’Amato sottolinea che “ile’ la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti piu’ tamponi. Aumenteremo ancora questa capacita’ con l’obiettivo di raggiungere oltre 20mila al giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E’ in corso una rimodune della rete ospedaliera per 450 posti Covid e ad oggistati attivati oltre 500 posti ...

fanpage : I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico sci… - RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - rafelez : RT @Cartabellotta: Le scialuppe di salvataggio della #Covid_19 sono #tamponi e sistema di tracciamento e isolamento. Non le terapie intensi… - simcopter : RT @Cartabellotta: #coronavirus: basta sprecare denaro pubblico per test sierologici. Non sono (e non sono mai stati) affidabili per screen… -