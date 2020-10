Coronavirus, situazione trasporti critica. De Micheli convoca tavolo al Mit (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gli assembramenti su bus e metropolitane sono un problema serio che va risolto in fretta. Mentre l’Italia affronta la seconda ondata dell’epidemia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte definisce la situazione dei trasporti pubblici “critica” ma, almeno per il momento, esclude l’ipotesi didattica a distanza. Negli allegati al Dpcm viene confermata una capienza massima per il Tpl “non superiore all’80%” che però, fanno notare dal Cts, in molti casi si è già tradotta nel 100%. Per tale ragione gli scienziati avevano chiesto che si tornasse a un’occupazione del 50%, percentuale che, secondo l’Associazione delle aziende del Tpl (Asstra), lascerebbe però a piedi circa 275mila persone al giorno. Da qui lo scontro con le Regioni che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gli assembramenti su bus e metropolitane sono un problema serio che va risolto in fretta. Mentre l’Italia affronta la seconda ondata dell’epidemia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte definisce ladeipubblici “” ma, almeno per il momento, esclude l’ipotesi didattica a distanza. Negli allegati al Dpcm viene confermata una capienza massima per il Tpl “non superiore all’80%” che però, fanno notare dal Cts, in molti casi si è già tradotta nel 100%. Per tale ragione gli scienziati avevano chiesto che si tornasse a un’occupazione del 50%, percentuale che, secondo l’Associazione delle aziende del Tpl (Asstra), lascerebbe però a piedi circa 275mila persone al giorno. Da qui lo scontro con le Regioni che ...

Berlino, 14 ott 09:19 - (Agenzia Nova) - La cancelliera tedesca Angela Merkel incontra oggi a Berlino i primi ministri dei Laender per discutere della situazione del coronavirus in Germania, dove i ...

"Al Maggiore da domani 38 letti Covid"

L’aumento dei ricoverati per Coronavirus fa scattare la riorganizzazione al Maggiore ... Per noi è una riconversione e vista la situazione epidemiologica attuale pensiamo che ci possano servire. Poi ...

