Coronavirus, si ferma anche la sperimentazione sugli anticorpi della Eli Lilly: possibili problemi di sicurezza. Irlanda del Nord verso la chiusura di pub e scuole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Usa ANSA/MASSIMO BREGA Lo stabilimento produttivo della Eli Lilly a Sesto Fiorentino, FirenzeLa casa farmaceutica americana Eli Lilly ha deciso di sospendere per motivi di sicurezza la sperimentazione clinica della terapia contro il Coronavirus con anticorpi. La società aveva dichiarato all’inizio di ottobre di aver richiesto alla Food and drug administration, l’agenzia del farmaco statunitense, l’autorizzazione per l’uso in emergenza del trattamento con anticorpo per i pazienti con Covid-19 lievi e moderati, dopo la pubblicazione di uno studio clinico che ne aveva dimostrato l’efficacia. anche il presidente Donald Trump ne aveva esaltato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Usa ANSA/MASSIMO BREGA Lo stabilimento produttivoElia Sesto Fiorentino, FirenzeLa casa farmaceutica americana Eliha deciso di sospendere per motivi dilaclinicaterapia contro ilcon. La società aveva dichiarato all’inizio di ottobre di aver richiesto alla Food and drug administration, l’agenzia del farmaco statunitense, l’autorizzazione per l’uso in emergenza del trattamento con anticorpo per i pazienti con Covid-19 lievi e moderati, dopo la pubblicazione di uno studio clinico che ne aveva dimostrato l’efficacia.il presidente Donald Trump ne aveva esaltato ...

