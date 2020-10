Coronavirus, si ammalò di Covid mentre era già ricoverato per altre patologie: dimesso dopo 9 mesi di ospedale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha passato quasi nove mesi in ospedale Stefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, colpito dal Covid. “È un virus duro, molto duro” spiega al Corriere della sera il 55enne, dopo essere stato ricoverato tra un ospedale e l’altro prima per polmonite e legionella e poi per il Covid, che gli è stato diagnosticato il 4 marzo scorso, quando era ricoverato a Codogno. Un’odissea durata per mesi, fino a quando venerdì 9 ottobre è stato dimesso dall’ospedale di Sant’Angelo Lodigiano. Ad accoglierlo al rientro a casa c’era il questore Giovanni Di Teodoro. “È stato lui a darmi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha passato quasi noveinStefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, colpito dal. “È un virus duro, molto duro” spiega al Corriere della sera il 55enne,essere statotra une l’altro prima per polmonite e legionella e poi per il, che gli è stato diagnosticato il 4 marzo scorso, quando eraa Codogno. Un’odissea durata per, fino a quando venerdì 9 ottobre è statodall’di Sant’Angelo Lodigiano. Ad accoglierlo al rientro a casa c’era il questore Giovanni Di Teodoro. “È stato lui a darmi ...

