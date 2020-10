Coronavirus | si abbassa la mascherina per mangiare un dolce | multa di 400 euro 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le è costato caro mangiarsi una una ragazza napoletana, che ha ricevuto unada 400 euro per essersita lain strada. Ma lei e il suo fidanzato, Ciro, non ci stanno e si difendono: “Non è possibile pagare unadi 400 euro perché si sta facendo una cosa normalissima”. La vicenda è avvenuta a via Toledo ed è stata raccontata a ‘La Radiazza’ ai microfoni di Gianni Simioli dal fidanzato della giovane, Ciro. “Stavamo facendo una passeggiata a Via Toledo, a Napoli, e siamo entrati in una nota gelateria per prendere untto. Siccome la gelateria non ha i posti all’interno per consumare, siamo usciti fuori. Una volta in strada, la mia ragazza si ...