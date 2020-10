Coronavirus, schizzano le terapie intensive: le tre regioni più a rischio lockdown (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Contagi in aumento ma anche i tamponi, la situazione che preoccupa di più è l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Tre regioni a rischio. Il premier Conte rassicura che non ci sarà un lockdown come a marzo, ma il Coronavirus non ascolta nessuno e continua non solo a mietere vittime ma anche contagiati, alcuni dei quali tornano ad essere gravi. Se non sarà blocco totale sarà possibile, tuttavia, che possano fermarsi completamente alcune zone, quelle più colpite dai nuovi contagi, e addirittura intere regioni. Al momento sono tre le regioni più a rischio: alla solita Lombardia che resta la più colpita dal Covid, si aggiunge il Piemonte, anch’esso tra i più colpiti a marzo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Contagi in aumento ma anche i tamponi, la situazione che preoccupa di più è l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Tre. Il premier Conte rassicura che non ci sarà uncome a marzo, ma ilnon ascolta nessuno e continua non solo a mietere vittime ma anche contagiati, alcuni dei quali tornano ad essere gravi. Se non sarà blocco totale sarà possibile, tuttavia, che possano fermarsi completamente alcune zone, quelle più colpite dai nuovi contagi, e addirittura intere. Al momento sono tre lepiù a: alla solita Lombardia che resta la più colpita dal Covid, si aggiunge il Piemonte, anch’esso tra i più colpiti a marzo ...

