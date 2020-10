Coronavirus: scattano i controlli dei Nas in ristoranti e pizzerie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Boom di controlli ad opera del Comando dei Carabinieri, in condivisione con il Ministero della Salute. I Nas hanno accertato 351 violazioni. La più diffusa, pari al 43% delle segnalazioni, riguarda il mancato uso delle mascherine. 1.898 ispezioni, effettuate da 38 nuclei dei Nas su tutto il territorio, dal 5 all’11 ottobre. I Nas si sono concentrati soprattutto in locali e pub da cui è emerso un dato inquietante sull’uso delle mascherine: quasi la metà non le utilizza. Le altre segnalazioni vertono su mancato utilizzo di cartellonistica per la clientela (13%), corretta distanza tra i tavoli (9%), distanziamento tra persone (9%), assenza di igienizzante (8%). Altre segnalazioni hanno riguardato l’omessa misurazione della temperatura corporea, violazione di norme igienico sanitarie, omessa registrazione dei dati di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Boom diad opera del Comando dei Carabinieri, in condivisione con il Ministero della Salute. I Nas hanno accertato 351 violazioni. La più diffusa, pari al 43% delle segnalazioni, riguarda il mancato uso delle mascherine. 1.898 ispezioni, effettuate da 38 nuclei dei Nas su tutto il territorio, dal 5 all’11 ottobre. I Nas si sono concentrati soprattutto in locali e pub da cui è emerso un dato inquietante sull’uso delle mascherine: quasi la metà non le utilizza. Le altre segnalazioni vertono su mancato utilizzo di cartellonistica per la clientela (13%), corretta distanza tra i tavoli (9%), distanziamento tra persone (9%), assenza di igienizzante (8%). Altre segnalazioni hanno riguardato l’omessa misurazione della temperatura corporea, violazione di norme igienico sanitarie, omessa registrazione dei dati di ...

repubblica : Coronavirus, anche nei Paesi Bassi scattano le misure di contenimento - QuotidianPost : Coronavirus: scattano i controlli dei Nas in ristoranti e pizzerie - alcinx : RT @TgrRai: #coronavirus #EmiliaRomagna. Preoccupazione per nuovi focolai nelle #Rsa. A #Modena e Sassuolo 50 positivi tra operatori e ospi… - TgrRai : #coronavirus #EmiliaRomagna. Preoccupazione per nuovi focolai nelle #Rsa. A #Modena e Sassuolo 50 positivi tra oper… - napolista : Anche Fognini positivo al coronavirus: scattano i tamponi al Sardegna Open Il tennista ligure, numero 16 del mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scattano Anche Fognini positivo al coronavirus: scattano i tamponi al Sardegna Open IlNapolista La spiegazione del misterioso mulinello al centro del lago Albano: è stato un elicottero

Questa la spiegazione fornita dalla polizia locale di Albano Laziale in merito allo strano mulinello fotografato ieri al centro del lago Albano: “Su rete sta girando questa foto associata a commenti ...

Covid, scatta la paura e la caccia al positivo. I sindaci dell'Alta Valdera: "Serve la collaborazione di tutti"

Nel territorio 32 contagiati e almeno 200 persone in quarantena o isolamento: «Situazione ancora sotto controllo, ma...» ...

Questa la spiegazione fornita dalla polizia locale di Albano Laziale in merito allo strano mulinello fotografato ieri al centro del lago Albano: “Su rete sta girando questa foto associata a commenti ...Nel territorio 32 contagiati e almeno 200 persone in quarantena o isolamento: «Situazione ancora sotto controllo, ma...» ...