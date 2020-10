Coronavirus, sale l’allerta in Lombardia: “Pronti a riaprire l’Ospedale Fiera Milano” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Lombardia sono 150 i posti letto in terapia intensiva previsti nei vari hub destinati a ricevere i malati di Covid. Se si dovessero riempire tutti,”il progetto della Regione è di riaprire l’ospedale della Fiera di Milano”. A precisarlo all’ANSA è Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive. Fino a ieri erano 63 i pazienti in terapia intensiva. Al momento sono attivi 10 hub in Lombardia con reparti Covid, ma se ne potranno attivare progressivamente altri 7-8.L'articolo Coronavirus, sale l’allerta in Lombardia: “Pronti a riaprire l’Ospedale Fiera Milano” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Insono 150 i posti letto in terapia intensiva previsti nei vari hub destinati a ricevere i malati di Covid. Se si dovessero riempire tutti,”il progetto della Regione è dil’ospedale delladi Milano”. A precisarlo all’ANSA è Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi della Regione per le terapie intensive. Fino a ieri erano 63 i pazienti in terapia intensiva. Al momento sono attivi 10 hub incon reparti Covid, ma se ne potranno attivare progressivamente altri 7-8.L'articolol’allerta in: “Pronti al’OspedaleMilano” MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sale Coronavirus, sale di 14 il numero dei positivi nel Reggino Corriere della Calabria Coronavirus, in Europa salgono i contagi e la paura. Attesa per il discorso di Macron, record nuovi infetti in Germania

L’Austria va verso il semaforo rosso. Preoccupa la Spagna dove i contagi e i decessi stanno salendo pericolosamente. Record in Germania: più di 5mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 h, ...

Coronavirus, salgono a 44 i casi positivi a Spoleto

