Coronavirus, riduzione della capienza dei mezzi pubblici: "Rischi di assembramento alle fermate"

Nel giorno dopo dell'approvazione del nuovo Dpcm le Regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico: l'obiettivo è infatti conciliare salute pubblica con efficienza del servizio. Con una riduzione ulteriore della capienza dei mezzi pubblici, ora 80%, sarebbe infatti difficile per il trasporto locale conciliare il rispetto dei protocolli anticovid con il diritto alla mobilità di centinaia di migliaia di utenti. L'allarme viene lanciato dall'Asstra, associazione delle società di trasporto pubblico, che parla anche di "rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni". Secondo i calcoli Asstra, simulando una capienza dei

