Coronavirus, Regioni in tilt sui trasporti. Nuova polemica tra la Azzolina e i governatori. In aula funziona tutto, mancano i controlli sui mezzi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era prevedibile. Ma chi di dovere, mentre quest’estate il ministero dell’Istruzione e la sua titolare Lucia Azzolina veniva subissate da critiche e offese (alcune delle quali anche sessiste), riposava in panciolle. Magari in vacanza, magari pensando che il pericolo da Covid-19 era ormai tramontato. La Azzolina, i suoi collaboratori e i suoi tecnici, invece, hanno lavorato in maniera indefessa costruendo alla fine un protocollo che, come riconosciuto anche a livelli internazionali, garantisce livelli di sicurezza per alunni e docenti incredibili. Lo dicono, d’altronde, i dati: la percentuale di contagi è di gran lunga sotto l’1%. Ecco perché lascia un bel po’ perplessi il fatto che oggi tanti governatori diano dell’irresponsabile alla Azzolina. La ragione? La situazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era prevedibile. Ma chi di dovere, mentre quest’estate il ministero dell’Istruzione e la sua titolare Luciaveniva subissate da critiche e offese (alcune delle quali anche sessiste), riposava in panciolle. Magari in vacanza, magari pensando che il pericolo da Covid-19 era ormai tramontato. La, i suoi collaboratori e i suoi tecnici, invece, hanno lavorato in maniera indefessa costruendo alla fine un protocollo che, come riconosciuto anche a livelli internazionali, garantisce livelli di sicurezza per alunni e docenti incredibili. Lo dicono, d’altronde, i dati: la percentuale di contagi è di gran lunga sotto l’1%. Ecco perché lascia un bel po’ perplessi il fatto che oggi tantidiano dell’irresponsabile alla. La ragione? La situazione ...

Le regioni avranno la facoltà di introdurre misure derogatorie ... non rispetta quarantena Cifre più importanti sono previste invece per chi ha contratto il Coronavirus e decide di violare la ...

Magari in vacanza, magari pensando che il pericolo da Covid-19 era ormai tramontato ... e dell'esecutivo è quella di mantenere aperto un dialogo costruttivo con le Regioni. "Non è vero che non abbiamo ...

