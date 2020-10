Coronavirus, record di tamponi nel Lazio e 543 nuovi casi. D’Amato: ‘I prossimi giorni saranno difficili’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su 15.500 tamponi (è record) nel Lazio nelle ultime ore si registrano 543 nuovi casi positivi. 5 sono i decessi e 112 i guariti. ‘Confermo che i prossimi giorni saranno particolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più tamponi. Aumenteremo ancora questa capacità con l’obiettivo di raggiungere oltre 20 mila tamponi al giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E’ in corso una rimoduLazione della rete ospedaliera per 450 posti COVID e ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti di alberghi assistiti per i clinicamente guariti e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su 15.500(è) nelnelle ultime ore si registrano 543positivi. 5 sono i decessi e 112 i guariti. ‘Confermo che iparticolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più. Aumenteremo ancora questa capacità con l’obiettivo di raggiungere oltre 20 milaal giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E’ in corso una rimodune della rete ospedaliera per 450 posti COVID e ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti di alberghi assistiti per i clinicamente guariti e per ...

