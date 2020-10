Coronavirus, record contagi in Italia: +7.332 nuovi positivi in 24 ore. 43 decessi – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 14 ottobre È boom di nuovi casi di persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento esponenziale anche dei tamponi. È quello che emerge dal bollettino odierno di Protezione Civile e ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 152.196, mentre ieri l’incremento sul giorno prima era stato di 37mila. I rilievi hanno trovato in tutta Italia 7.332 nuovi contagi: in testa ancora la regione Lombardia (+1.844). Seguono Campania con (+818) e Veneto (+657). I decessi sono 43, mentre ieri erano stati 39. Ci sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020), ultime notizie del 14 ottobre (/Mondo)Ildel 14 ottobre È boom dicasi di persone positive alnelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento esponenziale anche dei tamponi. È quello che emerge dalodierno die ministeroSalute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 152.196, mentre ieri l’incremento sul giorno prima era stato di 37mila. I rilievi hanno trovato in tutta7.332: in testa ancora la regione Lombardia (+1.844). Seguono Campania con (+818) e Veneto (+657). Isono 43, mentre ieri erano stati 39. Ci sono ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #lockdown parziale in #Olanda, chiusi bar e ristoranti. Il premier #Rutte: 'scelta dolorosa ma necessa… - Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - Deficit_Spendin : RT @Agenzia_Ansa: Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - Rifugianima : RT @rtl1025: ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi si era regi… -