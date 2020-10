Coronavirus | quanti posti letto di terapia intensiva ci sono oggi in Italia? La situazione Regione per Regione

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da marzo adè ricominciata la corsa all’allestimento dei nuovi reparti dinegli ospedalini. Se alla fine di aprile gran parte delle Regioni avevano provveduto ad attrezzare nuoviproprio per poter far fronte all’emergenza, nei reparti di, ora, una parte di quei letti non cipiu’ o devono essere riattivati. Secondo i dati forniti dal Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, iinattualmente in6.458. Prima dell’inizio della pandemia erano, secondo ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - Renato47Rm : Quanti folli che giocano col Coronavirus - infoitinterno : Quanti folli che giocano col Coronavirus | LA NOTIZIA - ARSToscana : #coronavirus in Toscana #14ottobre Grafici e statistiche aggiornate dalle ore 18: 30 sulla piattaforma dati… - GiancarloGarci6 : RT @LaNotiziaTweet: Quanti folli che giocano col Coronavirus. L’editoriale del direttore Gaetano Pedullà -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quanti

Covid, in Germania è ancora boom di contagi, con oltre 5 mila casi in 24 ore: è la prima volta da aprile. Per la prima volta da aprile, infatti, in Germania sono stati ...Stefano Pioli avrà solo venerdì per studiare il piano tattico ideale per arginare la forza dell'Inter. Oggi pomeriggio sono tornati a Milano Brahim Diaz, Diogo Dalot e Rafael Leao. Domani toccherà a G ...