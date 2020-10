Coronavirus, presidente Uefa Ceferin: “Euro2020 si giocherà” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è tornato a parlare al sito tedesco Sportschau.de per quanto riguarda Euro2020 Novità importanti per quanto riguarda Euro2020, che si sarebbero dovuti giocati lo scorso giugno e che sono in programma la prossima estate. Così Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista al sito tedesco Sportschau.de: “Per il momento, stiamo … L'articolo Coronavirus, presidente Uefa Ceferin: “Euro2020 si giocherà” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Aleksanderdella, è tornato a parlare al sito tedesco Sportschau.de per quanto riguarda Euro2020 Novità importanti per quanto riguarda Euro2020, che si sarebbero dovuti giocati lo scorso giugno e che sono in programma la prossima estate. Così Aleksanderdella, ha rilasciato un’intervista al sito tedesco Sportschau.de: “Per il momento, stiamo … L'articolo: “Euro2020 si giocherà” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - giuliainnocenzi : Un presidente contagioso dice al mondo di non avere paura del virus dopo essersi tolto la mascherina e mentre sembr… - ilriformista : #Ferrero si traveste da virologo, show del presidente della @sampdoria : “Di #Coronavirus non si muore, stadi apert… - 100x100Napoli : Il presidente della #Sampdoria trova sempre il modo di far parlare di se - Mery16359362 : @Libero_official #Minzolini..auguro totale guarigione al presidente..#coronavirus .ma e' evidente viste le condizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo I playoff? Un danno da 300 milioni per i club di serie A...

La Lega di serie A guarda al futuro, immediato e a lungo termine, con apprensione ma anche con maggiore serenità. Questo campionato, ormai si è capito, sarà ad ostacoli. Importante invece il successo ...

Usa, alla Casa Bianca piace la dichiarazione di Barrington sull’«immunità di gregge»

I tre scienziati favorevoli all’approccio di «Protezione mirata» hanno incontrato il ministro della Sanità Azar. Fonti di Washington: non è Trump a sostenere il piano ma è il piano che riprende le pos ...

La Lega di serie A guarda al futuro, immediato e a lungo termine, con apprensione ma anche con maggiore serenità. Questo campionato, ormai si è capito, sarà ad ostacoli. Importante invece il successo ...I tre scienziati favorevoli all’approccio di «Protezione mirata» hanno incontrato il ministro della Sanità Azar. Fonti di Washington: non è Trump a sostenere il piano ma è il piano che riprende le pos ...