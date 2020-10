**Coronavirus: oltre mille casi in provincia Milano, 504 in città** (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - oltre mille casi di Covid19 nel milanese, e 504 in città, secondo gli ultimi dati che arrivano in Regione Lombardia. Nella provincia, i nuovi positivi sono 1.032. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ott. (Adnkronos) -di Covid19 nel milanese, e 504 in città, secondo gli ultimi dati che arrivano in Regione Lombardia. Nella, i nuovi positivi sono 1.032.

petergomezblog : #Coronavirus, truffa sui tamponi: perquisizioni dei Nas a Napoli e Caserta. Sequestrati oltre 10mila kit. “Potenzia… - RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - RaiNews : La nuova fase dell'epidemia. 'Tra 15 giorni si rischiano oltre 10mila casi' #Crisanti #Studio24 - radiolombardia : Coronavirus, 1.844 casi in Lombardia, oltre 1.000 tra Milano e provincia - - Virus1979C : #Coronavirus, in Lombardia 1844 nuovi contagi in 24 ore. A Milano città sono oltre 500. -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 5 mila casi in Germania, in Francia ipotesi coprifuoco serale a Parigi Rai News Stagione lirica Sassari. Venerdì il debutto di "Carmen, tragédie d'amour" al Teatro Comunale

Simeoni e Aronica sono compagni nella vita oltre che in scena e per questo il tormentato rapporto tra Don José e Carmen verrà rappresentato con la necessaria efficacia, al di là delle rigide ...

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Cifre e dati del contagio

Oltre 1000 si sarebbero registrati nella sola Milano ... Veneto Grande balzo dei nuovi contagi di Coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione parla di 657 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e di ...

Simeoni e Aronica sono compagni nella vita oltre che in scena e per questo il tormentato rapporto tra Don José e Carmen verrà rappresentato con la necessaria efficacia, al di là delle rigide ...Oltre 1000 si sarebbero registrati nella sola Milano ... Veneto Grande balzo dei nuovi contagi di Coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione parla di 657 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e di ...