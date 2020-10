Coronavirus, oggi record di casi in Italia ma la situazione è nettamente migliore rispetto a marzo: dai tamponi alle terapie, ecco perché non bisogna allarmarsi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) oggi, per la prima volta dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia, è stata superata quota 7.000 contagi giornalieri. Per la precisione, nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.332 nuovi casi, 43 morti, 2.037 guariti. Battuto il precedente record di 6.553 nuovi casi giornalieri dello scorso 21 marzo, che aveva rappresentato il picco della prima ondata. Anche se il numero in sé fa sobbalzare sulla sedia, ci sono molti parametri da tenere in considerazione per valutare l’attuale andamento dell’epidemia, che non deve allarmarci. Dalla primavera scorsa è cambiato molto e la gestione dell’epidemia è migliorata sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, il numero di tamponi. oggi ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020), per la prima volta dall’inizio della pandemia diin, è stata superata quota 7.000 contagi giornalieri. Per la precisione, nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.332 nuovi, 43 morti, 2.037 guariti. Battuto il precedentedi 6.553 nuovigiornalieri dello scorso 21, che aveva rappresentato il picco della prima ondata. Anche se il numero in sé fa sobbalzare sulla sedia, ci sono molti parametri da tenere in considerazione per valutare l’attuale andamento dell’epidemia, che non deve allarmarci. Dalla primavera scorsa è cambiato molto e la gestione dell’epidemia è migliorata sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, il numero di...

