Coronavirus, oggi in Italia record assoluto di nuovi casi: oltre 7 mila, ma su 152 mila tamponi! Boom di guariti, sono più di 2 mila: tutti i DATI (Di mercoledì 14 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 43 morti, 2.037 guariti e 7.332 nuovi casi su 152.196 tamponi. oggi è risultato positivo soltanto il 4,8% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni. Il dato di oggi è il più alto di sempre in Italia, dall’inizio della pandemia: battuto il precedente record di 6.553 nuovi casi giornalieri dello scorso 21 marzo, che aveva rappresentato il picco della prima ondata. Ma in quel caso, il dato dei nuovi casi era limitato a un numero bassissimo di test: ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore incistati 43 morti, 2.037e 7.332su 152.196 tamponi.è risultato positivo soltanto il 4,8% dei tamponi effettuati, in linea con il dato degli ultimi giorni. Il dato diè il più alto di sempre in, dall’inizio della pandemia: battuto il precedentedi 6.553giornalieri dello scorso 21 marzo, che aveva rappresentato il picco della prima ondata. Ma in quel caso, il dato deiera limitato a un numero bassissimo di test: ...

lorepregliasco : 9 regioni hanno più ricoverati in terapia intensiva oggi che il giorno del lockdown #coronavirus - M5S_Europa : Il nuovo #Dpcm, in vigore da oggi, ci aiuterà ai fini del contenimento dei contagi da #Coronavirus. L’aumento dei c… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - arcanodavvero : RT @janavel7: E anche oggi: Coronavirus, 7.332 nuovi casi. È il record di sempre. 43 i morti. Continuo a non ricordarmi come si chiama quel… - SkySport : Coronavirus, i dati di oggi del Ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino Covid 14 ottobre. Contagi alti, 4 morti in Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus: Bonomi, 'da recrudescenza numeri nuova incertezza'

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo, la recrudescenza dei numeri che sta avanzando, non solo in Italia, sta riportando una forte incertezza". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ...

Commercio online: gli italiani continuano a fare acquisti e a preferire i supermercati digitali

Gli acquisti online sono aumentati praticamente in ogni settore nell’anno in corso. Eì boom del commercio online ...

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo, la recrudescenza dei numeri che sta avanzando, non solo in Italia, sta riportando una forte incertezza". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ...Gli acquisti online sono aumentati praticamente in ogni settore nell’anno in corso. Eì boom del commercio online ...