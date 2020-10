Coronavirus, nuovo studio: “Chi si ammala rischia di perdere l’udito” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un paziente in Gran Bretagna ha perso l’udito dall’orecchio sinistro dopo aver contratto il Coronavirus, e lo ha potuto recuperare solo parzialmente con una cura a base di corticosteroidi. L’infezione da Coronavirus può comportate la perdita dell’udito, improvvisa e permanente. A rivelarlo è lo studio del primo caso clinico pubblicato sul BMJ Case Reports (British … L'articolo Coronavirus, nuovo studio: “Chi si ammala rischia di perdere l’udito” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un paziente in Gran Bretagna ha perso l’udito dall’orecchio sinistro dopo aver contratto il, e lo ha potuto recuperare solo parzialmente con una cura a base di corticosteroidi. L’infezione dapuò comportate la perdita dell’udito, improvvisa e permanente. A rivelarlo è lodel primo caso clinico pubblicato sul BMJ Case Reports (British … L'articolo: “Chi sidil’udito” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

