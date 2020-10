Coronavirus nel Lazio, 579 casi nelle ultime 24 ore: ecco i dati Comune per Comune, cerca il tuo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su oltre 15.000 tamponi sono 579 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 201 sono a Roma, 5 i decessi e 59 i guariti. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 70 nuovi casi negli ultimi 2 giorni. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.438 (+81), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 904 (-13), mentre il numero dei decessi è salito a 98 casi (+2). «La curva dei nuovi contagi dei Castelli Romani e litoranea si è velocemente riportata sui livelli del periodo di lookdown e viene trascinata dalla vicinanza con la Capitale. Le misure intraprese dal governo, dalla Regione Lazio e dai comuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Su oltre 15.000 tamponi sono 579 i nuovidiche si sono registrati24 ore nel. Di questi, 201 sono a Roma, 5 i decessi e 59 i guariti. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 70 nuovinegli ultimi 2 giorni. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.438 (+81), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 904 (-13), mentre il numero dei decessi è salito a 98(+2). «La curva dei nuovi contagi dei Castelli Romani e litoranea si è velocemente riportata sui livelli del periodo di lookdown e viene trascinata dalla vicinanza con la Capitale. Le misure intraprese dal governo, dalla Regionee dai comuni ...

