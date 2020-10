Coronavirus | mini lockdown nel Napoletano | chiudono scuole e negozi

Sermocity : RT @ptvonline2001: #coronavirus. Leodori: 'Se le misure non saranno rispettate interverremo con altri mini-lockdown. Contano i comportament… - CurvaDiPhillips : In breve: #JuveNapoli: 3-0 a tavolino + un punto di penalizzazione 7200 positivi con #coronavirus #Crisanti possi… - LatinaQTW : Coronavirus, 47 nuovi casi positivi in provincia di Latina. Record ad Aprilia e il rischio di mini lockdown si avvi - susanna769 : RT @jeperego: L’#Olanda ( 17 mio abitanti) oggi ha registrato 7400 nuovi casi di #coronavirus.Il premier #Rutte ha annunciato un mini -loc… - MaurilioVitto : RT @jeperego: L’#Olanda ( 17 mio abitanti) oggi ha registrato 7400 nuovi casi di #coronavirus.Il premier #Rutte ha annunciato un mini -loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mini

StabiaChannel.it

È ipotizzabile un mini lockdown regionale per la Campania?“Siamo in costante aggiornamento con i presidenti delle regioni. Dobbiamo collaborare, collaborare e collaborare. Abbiamo predisposto per la ...Non fa previsioni per il futuro Giuseppe Conte, ma il presidente del Consiglio non nasconde la sua preoccupazione per il continuo aumento dei contagi da Coronavirus in Italia ... L'ipotesi ...