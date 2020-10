Coronavirus | Milano rischia | ‘La situazione può diventare esplosiva’

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), riflettori puntati su. Prof. Catena, Sacco: “Lapotrebbemolto esplosiva e allarmante”. Il nuovo allarme sulla diffusione delin Italia e sulla tenuta del sistema sanitario arriva da Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva al Sacco di, Catena (Ospedale Sacco): “Ci sono elementi di forte preoccupazione” Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, il Professor Catena ha espresso la sua preoccupazione legata all’andamento dei ricoveri di pazienti positivi al. “Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero dei ricoveri in terapia intensiva, ieri in Lombardia avevamo 63 ricoveri nelle nostre ...

fattoquotidiano : Coronavirus, il primario della terapia intensiva dell’ospedale Sacco: “A Milano situazione potenzialmente esplosiva” - SkyTG24 : Il direttore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale #Sacco di #Milano lancia l'allarme:… - SkyTG24 : Ospedale Pavia, il prof. Bruno a Sky TG24: “Reparto Covid pieno, il virus non è cambiato” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus Milano, Faccini (Ats): “In città la situazione è preoccupante” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, il Pio Albergo Trivulzio chiude le visite ai parenti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano

Un nuovo blocco sarebbe esiziale per le Pmi Il primo lockdown proclamato per fermare l’espansione del Covid-19 a marzo e aprile 2020 ha avuto ... Non per nulla si tiene in questi giorni a Fiera Milano ...Le nozze, previste per l’estate, erano stati poi spostate a causa del covid 19. Si sono celebrate lo stesso ... San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre ...